Кличко очолить список “Блоку Петра Порошенка” на виборах до ВР
15:34, 14 вересня 2014Політика
0 0
Мер Києва, лідер «УДАРу» Віталій Кличко заявляє, що погодився бути першим номером у списку партії “Блоку Петра Порошенка” на дострокових виборах до Верховної Ради, що відбудуться 26 жовтня.
Кличко очолить список “Блоку Петра Порошенка” на виборах до ВР/ Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на другому етапі Х позачергового з'їзду партії “Блок Петра Порошенка”.
Кличко наголосив, що Україна обрала свій європейський напрямок і вона має досягти успіхів на цьому шляху.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter