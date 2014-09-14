Кличко очолить список “Блоку Петра Порошенка” на виборах до ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на другому етапі Х позачергового з'їзду партії “Блок Петра Порошенка”.

Кличко наголосив, що Україна обрала свій європейський напрямок і вона має досягти успіхів на цьому шляху.