"Свобода" оприлюднила першу десятку списку

Як повідомляє прес-служба ВО «Свобода», про це оголосив під час з’їзду політичної сили її лідер Тягнибок.

До списку увійшли:

1. Олег Тягнибок, голова Всеукраїнського об'єднання "Свобода", голова фракції ВО "Свобода" у Верховній Раді України;

2. Руслан Кошулинський, заступник голови ВО "Свобода", заступник голови Верховної Ради України;

3. Олександр Сич, заступник голови ВО "Свобода", віце-прем'єр-міністр України, кандидат історичних наук;

4. Богдан Бенюк, заступник голови ВО "Свобода", народний депутат України, народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка;

5. Олексій Миргородський, голова Харківської обласної організації ВО "Свобода", командир взводу 22-го мотопіхотного батальйону, старший лейтенант, з квітня 2014 року – учасник АТО.

Читайте такожУ Києві розпочалися з'їзди партій “Батьківщина”, ВО "Свобода" та “Народний фронт” 6. Анатолій Вітів, заступник голови ВО "Свобода", голова Волинської обласної організації, народний депутат України;

7. Олександр Мирний, керівник секретаріату ВО "Свобода", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, уповноважений у Житомирській області;

8. Андрій Мохник, заступник голови ВО "Свобода", міністр екології та природних ресурсів України;

9. Олег Панькевич, заступник голови ВО "Свобода", заступник голови фракції ВО "Свобода", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, голова підкомітету з питань трудових мігрантів та національно-культурної співпраці, уповноважений у Херсонській області;

10. Ігор Мірошниченко, голова Сумської обласної організації ВО "Свобода", народний депутат України.

Як нагадали у прес-службі, на першому етапі з'їзду, що відбувся 5 вересня, делегати ухвалили рішення про участь "Свободи" у позачергових виборах до Верховної Ради України.