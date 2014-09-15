Бойовики Стаханова оголосили про вихід з "ЛНР"

Бойовики міста Стаханова на Луганщині оголосили про вихід із самопроголошеної "ЛНР".

Як передає ТСН, місто тепер нікому не підпорядковується. Нове утворення, що презентували на зборах підприємців, зватиметься віднині "Козацтво народної гвардії Стаханова". Поповнення бюджету бойовики планують робити за рахунок підприємців. Читайте такожУ Щасті на Луганщині мер попросив вибачення у мешканців міста та подав у відставку Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Шевченківський районний суд Києва постановив заарештувати мера Стаханова Юрія Борисова.

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