Суд заарештував мера Стаханова

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. "При цьому можливість звільнення з-під варти під заставу не передбачена рішенням суду", - зазначив він.

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Антон Геращенко зазначив, що Генпрокуратура ухвалила рішення передати слідство у справі Юрія Борисова в СБУ "у зв'язку з тим, що СБУ веде ряд справ щодо сепаратизму в Луганській області".

Як повідомляв УНІАН, мер Стаханова Юрій Борисов був затриманий 28 липня у Бердянську. Затриманому інкримінують посягання на територіальну цілісність України. МВС встановило, що мер Стаханова співпрацював з представниками колишньої влади, організовував проведення в Стаханові незаконного референдуму 11 травня по відділенню Луганської області від України.