На Львівщині розпочались військові навчання України та США (фоторепортаж)

На плацу Центрального містечка МЦМБ вишикувались військовослужбовці з України, США, Великобританії, Канади, Болгарії, Азербайджану, Латвії, Литви, Грузії, Німеччини, Республіки Молдова, Норвегії, Польщі, Румунії, Королівства Іспанія.

Читайте такожПід час багатонаціонального навчання "Кленова Арка - 2014" застосовують досвід учасників АТОПід час виконання державних гімнів України та США на щогли підняли прапори цих країн. Прапор України піднімали військовослужбовці морської піхоти та Національної гвардії, а прапор Сполучених Штатів — бійці 173 парашутно-десантної бригади командування Сухопутних військ США в Європі.

Співкерівники навчань — з українського боку полковник Олександр Сивак, та з американської — полковник Фред Рензі, здійснили обхід підрозділів країн-учасниць та привітали військових з початком навчань.