На Львівщині розпочались військові навчання України та США (фоторепортаж)
Сьогодні, 15 вересня, на базі Міжнародного Центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулася офіційна церемонія відкриття масштабних українсько-американських тактичних навчань «Репід Трайдент-2014».
На плацу Центрального містечка МЦМБ вишикувались військовослужбовці з України, США, Великобританії, Канади, Болгарії, Азербайджану, Латвії, Литви, Грузії, Німеччини, Республіки Молдова, Норвегії, Польщі, Румунії, Королівства Іспанія.
Читайте такожПід час багатонаціонального навчання "Кленова Арка - 2014" застосовують досвід учасників АТОПід час виконання державних гімнів України та США на щогли підняли прапори цих країн. Прапор України піднімали військовослужбовці морської піхоти та Національної гвардії, а прапор Сполучених Штатів — бійці 173 парашутно-десантної бригади командування Сухопутних військ США в Європі.
Співкерівники навчань — з українського боку полковник Олександр Сивак, та з американської — полковник Фред Рензі, здійснили обхід підрозділів країн-учасниць та привітали військових з початком навчань.