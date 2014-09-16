У Запорізькій області арештовано мешканця Єнакієвого, який збирав дані про ЗСУ в зоні АТО
Прокуратура Запорізької області повідомила про підозру в участі в терористичній організації 42-річному мешканцю м. Єнакієве, який був членом терористичної організації "ДНР" і збирав дані щодо місць дислокації, чисельності та озброєння збройних сил України в зоні антитерористичної операції.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Запорізької області.
"Встановлено, що вказана особа, будучи членом терористичної організації "Донецька народна республіка", перебуваючи у м. Бердянську, через мережу інформаторів збирала дані щодо місць дислокації, чисельності та озброєння збройних сил України в зоні антитерористичної операції", - йдеться в повідомленні.Читайте такожСБУ затримала інформатора терористів, який збирав інформацію про розміщення українських військ
На період досудового розслідування йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Досудове розслідування проводить слідчий відділ Управління служби безпеки України в Запорізькій області. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Запорізької області.
Кримінальний кодекс України за скоєння такого злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.