РНБО: Етнічні слов'яни у російських військах відмовляються воювати з українцями
14:22, 16 вересня 2014Політика
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Етнічних слов'ян замінюють на представників інших національностей, оскільки перші відмовляються воювати з українцями.
REUTERS
Етнічні слов’яни у складі російських військ відмовляються воювати з українцями, їх змінюють інші національності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«За даними розвідки, на Маріупольському напрямку російських військовослужбовців – етнічних слов’ян замінюють на представників інших національностей, оскільки перші відмовляються воювати з українцями», - заявив він.
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