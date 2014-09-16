РНБО: Етнічні слов'яни у російських військах відмовляються воювати з українцями

Етнічні слов’яни у складі російських військ відмовляються воювати з українцями, їх змінюють інші національності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«За даними розвідки, на Маріупольському напрямку російських військовослужбовців – етнічних слов’ян замінюють на представників інших національностей, оскільки перші відмовляються воювати з українцями», - заявив він.