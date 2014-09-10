Мають бути домовленості про виведення всіх російських військ і техніки з України – Штайнмаєр
01:01, 10 вересня 2014Політика
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Між Україною і Росією мають бути домовленості , що всі російські війська і техніка мають бути виведені з території України.
Є домовленості про виведення всіх російських військ і техніки з України
Про це у вівторок заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає Радіо Свобода.
«Мають бути домовленості між Україною і Росією, що всі російські солдати і зброя, які досі залишаються на території України, мають бути відведені. Міжнародна спільнота буде уважно стежити на цим», – заявив він.
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Штайнмаєр висловив переконання, що «Росія зобов’язана відіграти свою роль в імплементації мінських домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі».
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