Мають бути домовленості про виведення всіх російських військ і техніки з України – Штайнмаєр

Про це у вівторок заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає Радіо Свобода.

«Мають бути домовленості між Україною і Росією, що всі російські солдати і зброя, які досі залишаються на території України, мають бути відведені. Міжнародна спільнота буде уважно стежити на цим», – заявив він.

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Штайнмаєр висловив переконання, що «Росія зобов’язана відіграти свою роль в імплементації мінських домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі».