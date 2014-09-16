Наша економіка отримала час на підготовку до конкуренції з європейськими виробниками - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу у парламенті перед ратифікацією Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Порошенко зазначив, що "домовленості, які досягнуті днями у Брюсселі, дозволили нам отримати ще більше, ніж передбачає Угода (про асоціацію між Україною та ЄС - УНІАН)".

"До кінця 2015 року Україна має гарантовані преференції, коли з одного боку наші товари продаються в Європі безмитно, в той час як на українському ринку європейська продукція працює за правилами СОТ, підтримуючи українського виробника, український бюджет і курс української валюти", - сказав Порошенко.

Читайте такожЄвропарламент синхронно з Радою ратифікував Угоду про асоціаціюВін наголосив, що "вітчизняна економіка отримала 1,5 додаткових роки, щоб бути конкурентоздатною, якісно і ефективно підготуватися до конкуренції з нашими європейськими партнерами і виробниками".

"Я хочу подякувати Європейському Союзу за цей багатомільярдний бонус, який вони продемонстрували, підтримуючи Україну в ці складні часи", - відзначив президент України і додав, що навзаєм європейські партнери просять одного - реформ.

На думку Порошенка, ні війна, ні політична ситуація не є і не можуть бути виправданням відсутності реформ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 вересня, Верховна Рада ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. «За» проголосували 355 народних депутатів із 381, зареєстрованого у сесійній залі. Проти – 0 депутатів, 26 – не голосували.

Глава держави доручив українському уряду вже завтра затвердити план виконання угоди і втілювати його в життя.

Нагадаємо, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня.

12 вересня у Брюсселі відбулась тристороння міністерська зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ. У спільній заяві за результатами зустрічі європейського комісара з питань торгівлі Карле Де Гухта, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва повідомляється, що Україна, Росія і ЄС погодилися відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі Україна-ЄС до 31 грудня 2015 року.