РНБО за добу зафіксувала 5 випадків повітряної розвідки з боку Росії
13:01, 17 вересня 2014Політика
0 0
За даними РНБО, двічі безпілотники спостерігалися поблизу Маріуполя.
Лисенко розповів про ситуацію на Донбасі / Фото УНІАН
Рада національної безпеки і оборони України за добу зафіксувала 5 випадків повітряної розвідки з використанням безпілотників території України з боку РФ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
Читайте такожУ Маріуполі почастішали польоти безпілотників
«Триває повітряна розвідка з боку РФ з використанням безпілотників», - зазначив він.
«Впродовж доби зафіксовано п’ять таких випадків на висотах від 1 до 2 км. Двічі безпілотники спостерігалися поблизу Маріуполя та тричі – на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом», - додав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter