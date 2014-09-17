РНБО за добу зафіксувала 5 випадків повітряної розвідки з боку Росії

Рада національної безпеки і оборони України за добу зафіксувала 5 випадків повітряної розвідки з використанням безпілотників території України з боку РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Триває повітряна розвідка з боку РФ з використанням безпілотників», - зазначив він.

«Впродовж доби зафіксовано п’ять таких випадків на висотах від 1 до 2 км. Двічі безпілотники спостерігалися поблизу Маріуполя та тричі – на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом», - додав Лисенко.