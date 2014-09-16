Російські безпілотники порушили кордон України поряд з Придністров'ям

За добу два російські безпілотники порушили повітряний простір України поблизу Маріуполя й на кордоні з Придністров’ям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Збройні сили Росії продовжують ведення повітряної розвідки позицій сил АТО за допомогою безпілотників», - зазначив він.

За його словами, впродовж минулої доби прикордонники двічі зафіксували безпілотні літальні апарати: в районі Маріуполя та на ділянці відділу прикордонної служби «Кучурган», що на кордоні з Придністров’ям.