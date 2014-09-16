Російські безпілотники порушили кордон України поряд з Придністров'ям
14:05, 16 вересня 2014Політика
0 0
Росія продовжує проводити повітряну розвідку.
Ілюстративне зображення: українські прикордонники / Фото УНІАН
За добу два російські безпілотники порушили повітряний простір України поблизу Маріуполя й на кордоні з Придністров’ям.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
Читайте такожБезпілотники РФ порушили повітряний простір України з боку окупованого Криму
«Збройні сили Росії продовжують ведення повітряної розвідки позицій сил АТО за допомогою безпілотників», - зазначив він.
За його словами, впродовж минулої доби прикордонники двічі зафіксували безпілотні літальні апарати: в районі Маріуполя та на ділянці відділу прикордонної служби «Кучурган», що на кордоні з Придністров’ям.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter