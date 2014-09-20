Прес-центр АТО спростовує інформацію про "котел" під Дебальцевим

Інформація про Дебальцевський котел не підтверджується, повідомляє у Facebook прес-центр АТО.

Дорога між основними силами АТО й підрозділами, які несуть службу на блокпостах у районі вказаного населеного пункту, знаходиться під контролем сил АТО. Реалізуються превентивні дії, спрямовані на недопущення блокування українських військовослужбовців у вказаному районі.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 вересня, командир 11-го батальйону територіальної оборони "Київська Русь" полковник Олексій Савич в інтерв'ю одному з телеканалів заявив, що під Дебальцевим поранено близько 20 бійців сил антитерористичної операції.

За його даними, бойовики і російські військові стягують сили до Дебальцевого, маючи намір взяти місто.