На Луганщині бойовики з артилерії обстріляли селище Стахановець

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв язків з громадськістю МВС України, дві години тому з території міста Ірміно, підконтрольній сепаратистам, бойовики з артилерійської зброї обстріляли селище Стахановець. В результаті обстрілу вогнем охоплено житлові будинки на вулицях: Степова, Садова та Мічуріна.

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"Інформація про жертви і постраждалих уточнюється. Даний факт зареєстрований в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Проводитися перевірка.На даний момент встановлено, що горять дев'ять літніх кухонь, три гаражі. Виявлено труп жінки", - зазначили в МВС.