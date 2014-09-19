У Донецьку знову неспокійно, йдуть активні перестрілки

19:14, 19 вересня 2014
Політика
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Станом на 18.00 в Донецьку неспокійно. Активні перестрілки з великокаліберної зброї йдуть у північній частині Київського району, а також в Петровському і частково Кіровському районах. Про це повідомляють місцеві жителі.

REUTERS

На 19 вересня по місту залишаються знеструмленими 32 трансформаторних підстанції в районах, де йдуть періодичні бойові дії, це Київський, Куйбишевський та Петрівський райони. За сьогодні енергетики відновили електропостачання частковоселища Застанційне, повідомляє прес-служба Донецької міськради.

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Роботи з підготовки котельного господарства ККП «Донецькміськтепломережа» на стадії завершення. В результаті артилерійських обстрілів шкоду системи теплопостачання підприємства оцінюється в 4,9 млн.грн.

З початку проведення бойових дій на території міста постраждало 33 котелень з руйнуванням конструктивів, пошкодженням скління і частковим виходом з ладу теплових мереж. За даними об'єктах ведуться роботи по відновленню.

На сьогоднішній день відновлено роботу 16 котелень, відновлено скління загальною площею 762 кв.м, проведена заміна 1,2 км пошкоджених теплових мереж.

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