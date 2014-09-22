Бійці "Азову" та "Альфи" затримали бойовиків, що готували теракти в Маріуполі

Затримані планували здійснити серію терактів у Маріуполі, повідомляє ТСН.

Як повідомили у батальйоні "Азов", затримання бойовиків було здійснено їхньою розвідкою разом із підрозділом "Альфа".

Також їм вдалося викрити сховище бойовиків зі зброєю.

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