Бійці "Азову" та "Альфи" затримали бойовиків, що готували теракти в Маріуполі

11:29, 22 вересня 2014
Політика
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Поблизу Гранітного бійці затримали диверсійну групу з семи бойовиків батальйону "Восток".

REUTERS

Затримані планували здійснити серію терактів у Маріуполі, повідомляє ТСН.

Як повідомили у батальйоні "Азов", затримання бойовиків було здійснено їхньою розвідкою разом із підрозділом "Альфа".

Також їм вдалося викрити сховище бойовиків зі зброєю.

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