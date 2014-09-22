Силовики знищили групу піхоти бойовиків під Гранітним

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

"Вчора близько 18.00 в районі населеного пункту Гранітне була знищена група піхоти бойовиків з крупнокаліберними гвинтівками (12,7 мм). Напередодні ці терористи обстрілювали позиції українських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ вантажівках третього гумконвою РФ везли боєприпаси - ТимчукОкрім того, як зазначили у прес-центрі, українські бійці контролюють визначені ділянки та території за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів, проводять підготовчі заходи, "спрямовані на реалізацію мінських домовленостей задля встановлення миру на Донбасі".

Читайте такожЗа добу силовики знищили близько 40 бойовиків, дві гармати та "Град"Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики і російські найманці в цілому обстріляли позиції українських військових сил не менше 40 разів.