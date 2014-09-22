Бойовики обстріляли блокпост біля Попасної на Луганщині

Про це повідомляє "Інформатор".

Як зазначається, блокпост розташований біля автозаправки «Паралель» у Попасній Луганської області.

У загальній складності бойовики здійснили 5 пострілів. Постраждалих немає.

Читайте такожБойовики поновили штурм аеропорту в ДонецькуЯк повідомляв УНІАН, 20 вересня у Мінську відбулося чергове засідання контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, за підсумками якого було підписано меморандум. Документ складається з 9-ти пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.

Між тим, бойовики і російські війська продовжують ігнорувати домовленість. За минулу добу боїв вони обстріляли позиції українських військових сил не менше 40 разів.