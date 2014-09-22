Бойовики і військові РФ обстріляли позиції українських військових 40 разів - Тимчук

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Зараз керівництво терористичних організацій обговорює з російським командуванням, який напрямок обрати основним, а який допоміжним", - написав Тимчук.

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Бойовики і російські військові також продовжили активно порушувати перемир'я:

- зафіксовано 4 обстріли позицій українських військ в районі аеропорту в Донецьку. Обстріл було здійснено з танків і мінометів;

- в районі н.п. Гранітне позиції українських військ і міст у південних передмістях цього населеного пункту обстріляні не менше 6 разів. Обстріл здійснено з мінометів, ствольної артилерії і стрілецької зброї. Противник робив спроби штурму, всі вони були відбиті. Під час наступальних дій бойовиків значна їх частина була знищена, включаючи снайперський підрозділ;

- з мінометів обстріляні позиції поблизу н.п.Пески і Трудівське.

- зафіксовано 4 обстріли позицій українських військ в районі Дебальцевого. Обстріл здійснено з артилерії, мінометів і РСЗВ БМ-21 «Град»;

- двічі обстріляні позиції поблизу Маріуполя, в т.ч. з РСЗВ БМ-21 «Град». Позиції українських військ в секторі «М» за добу обстріляні 12 разів.

Читайте такожЗа добу силовики знищили близько 40 бойовиків, дві гармати та "Град"В цілому, підсумував Тимчук, зафіксовано не менше 40 обстрілу позицій українських військ.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня у Мінську відбулося чергове засідання контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, за підсумками якого було підписано меморандум. Документ складається з9-ти пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.

Між тим, бойовики і російські війська продовжують ігнорувати домовленість.