Норвегія приєднається до санкцій ЄС проти Росії

Про це йдеться в повідомленні, поширеному зовнішньополітичним відомством держави, передає ІТАР-ТАСС.

Читайте такожФранцузька корпорація Total через санкції заморожує співпрацю з "Лукойлом"У документі наводяться слова голови норвезького міністерства закордонних (МЗС) справ Берге Бренді про те, що Росія, "незважаючи на істотний тиск з боку міжнародного співтовариства, не продемонструвала готовність припинити незаконні дії на сході України".

"З цієї причини Норвегія введе ті ж обмежувальні заходи проти Росії, які 12 вересня запровадив Євросоюз", - зазначив міністр.

У заяві МЗС йдеться, що дане рішення схвалено урядом і незабаром має вступити в силу, при цьому члени кабінету міністрів продовжують проводити консультації з парламентом з даного питання".

Норвегія, яка не є членом Євросоюзу, послідовно приєднувалася до всіх пакетів санкцій, які вводилися ЄС щодо Росії.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня ЄС оприлюднив черговий списоксанкцій проти Росії. Під санкції Євросоюзу потрапили російські компанії «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнафта». Крім того, в «чорний список» потрапили підприємства «Калашников», «Сіріус», «Станкоінструмент», «Чемкомпозит», Тульський збройовий завод, «Технології машинобудування», «Високоточні комплекси», «Алмаз Антей», «Базальт». Також у списку є «Оборонпром», «Об'єднана авіаційна корпорація», «Уралвагонзавод». Разом з тим у ЄС заявили, що можуть переглянути своє рішення про введення санкцій проти РФ в залежності від виконання мирного плану і режиму припинення вогню на Донбасі, оголошеного 5 вересня.