ЄС ще раз пообіцяв переглянути санкції проти РФ у разі реального припинення вогню

Як передає кореспондент УНІАН, так сьогодні у Брюсселі прокоментувала інформацію щодо можливого перегляду ЄС санкцій стосовно Росії представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Майя Косьянчич.

"Я нагадаю заяву президента Ради ЄС Ромпея щодо схвалення останнього пакету, де ми чітко сказали, що буде наступним. Ми сказали, що до кінця місяця держави-члени зроблять оцінку виконання режиму припинення вогню та мирного плану. У зв'язку з ситуацією на місці Комісію та Зовнішню службу попросять підготувати пропозиції щодо можливих змін", - сказала вона.

Косьянчич наголосила, що перегляд буде зроблений після оцінки виконання мирного плану.

Читайте такожМеркель вимагає повного виведення російських військ з України"Зараз важко сказали, що станеться, тому що, по-перше, нам потрібна оцінка виконання припинення вогню та мирного плану", - підкреслила вона.

Як відомо, в ніч на 20 вересня учасники контактної групи з врегулювання ситуації на сході України підписали в Мінську меморандум про реалізацію протоколу від 5 вересня.

Документ, зокрема, передбачає відвід великокаліберної зброї на відстань не менше 15 км з кожного боку. Таким чином, створюється зона безпеки завширшки не менше 30 км.