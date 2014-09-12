Під санкції США потрапили російські гіганти "Газпром", "Лукойл" і "Роснефть"

Під санкції США потрапило 5 російських енергетичних компаній - "Газпром", "Газпром нафта", " Лукойл", " Сургутнефтегаз", " Роснефть".

Про це говориться у повідомленні міністерства фінансів США, повідомляє Українська правда.

Зокрема, США заборонили експорт товарів, послуг (не включаючи фінансові послуги) або технології, що можуть застосовуватися для розвідки і глубоководного видобутку на території Росії, Арктичному шельфі, або для сланцевих проектів, що мають потенціал видобутку нафти, для п'яти російських енергетичних компаній - " Газпром", " Газпром нафта", " Лукойл", "Сургутнефтегаз", " Роснефть ".

Для "Газпром нафти" і "Транснафти" обмежено доступ до закордонного фінансування, говориться у повідомленні.

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Нові санкції також забороняють фінансування державної корпорації "Ростех", що займається виробництвом високотехнологічної продукції цивільного та військового призначення.

У список санкцій також було додано "Сбербанк" - найбільший російський банк.

Ще п'яти російським банкам - ВТБ, Газпромбанку, Банку Москви, Зовнішекономбанку і Россільхозбанку, які вже були у санкційному списку, - заборонили торгівлю новими облігаціями, акціями чи подібними фінансовими інструментами цих банків, чий термін погашення перевищує 30 днів.

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Що стосується оборонної промисловості, то активи таких компаній були заблоковані: ВАТ "Долгопрудненське науково-виробниче підприємство", Митіщинський машинобудівний завод, Калинівський машинобудівний завод, концерн "Алмаз-Антей" та Науково-дослідний інститут приладобудування імені В. В. Тихомирова.