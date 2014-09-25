Савченко знаходиться в СІЗО у Москві

Про це повідомляють її адвокати. "Отже, як я і говорив Надія Савченко в Москві, в СІЗО-6 в Печатниках. Ніяких Санкт-Петербургів", – написав у "Твіттері" один із адвокатів Марк Фейгін.

Читайте такожВ АП заявили, що висунення Савченко в депутати ускладнило її звільненняЗа його словами, "Савченко спробують розвести на часткове визнання провини, відмова від адвокатів і типу співпрацю зі слідством і оперативниками".

"Одним словом, далі буде справжній саспенс. Драма "Як посадити невинуватого і щоб тобі за це нічого не було"", – написав адвокат.

Інший адвокат Микола Полозов повідомив, що зараз із Надією Савченко

перебуває захисник Ілля Новіков.

Як повідомляв УНІАН,вчора адвокати Надії Савченко заявили, що її вивезли з воронезького СІЗО у невідомому напрямку. Після цього російські слідчі заявили, що українська льотчиця, яку утримують під арештом у Росії, пройде психіатричну експертизу у Москві.