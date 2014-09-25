Савченко знаходиться в СІЗО у Москві
Українська льотчиця Надія Савченко перебуває в СІЗО у Москві.
Про це повідомляють її адвокати. "Отже, як я і говорив Надія Савченко в Москві, в СІЗО-6 в Печатниках. Ніяких Санкт-Петербургів", – написав у "Твіттері" один із адвокатів Марк Фейгін.
Читайте такожВ АП заявили, що висунення Савченко в депутати ускладнило її звільненняЗа його словами, "Савченко спробують розвести на часткове визнання провини, відмова від адвокатів і типу співпрацю зі слідством і оперативниками".
"Одним словом, далі буде справжній саспенс. Драма "Як посадити невинуватого і щоб тобі за це нічого не було"", – написав адвокат.
Інший адвокат Микола Полозов повідомив, що зараз із Надією Савченко
перебуває захисник Ілля Новіков.
Як повідомляв УНІАН,вчора адвокати Надії Савченко заявили, що її вивезли з воронезького СІЗО у невідомому напрямку. Після цього російські слідчі заявили, що українська льотчиця, яку утримують під арештом у Росії, пройде психіатричну експертизу у Москві.
Итак, как я и говорил Надежда Савченко в Москве, в СИЗО-6 в Печатниках. Никаких Санкт-Петербургов.
— Mark Feygin (@mark_feygin) 25 сентября 2014