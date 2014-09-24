Савченко відвезли до Москви для проведення психіатричної експертизи - ЗМІ

Про це пише Дождь із посиланням на її адвоката Марка Фейгіна.

За його словами, Савченко була етапована в понеділок, але відомо про це стало тільки вранці в середу. Льотчицю швидше за все перевели до Москви. «Інших варіантів я не бачу», - сказав Фейгін.

Сейчас мы её уже ищем. Ну, по практике, это либо СИЗО "Лефортово", либо "Печатники" (женская N6). Дальше стационарная экспертиза. — Mark Feygin (@mark_feygin) 24 сентября 2014

Адвокат додав, що Савченко етапували до столиці для проведення слідчих дій і психолого-психіатричної експертизи.

Читайте такожРосійський суд знову відмовився відпустити Савченко під заставуДовідка УНІАН. Українську льотчицю Савченко захопили в полон проросійські терористи в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває у СІЗО у Воронежі.

Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їхні напади на українських військових. Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до РФ «без документів під виглядом біженки».

Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі і потім передали Росії. В Україні порушили кримінальне провадження щодо викрадення Савченко. 25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту та залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу.

27 серпня Радянський районний суд Воронежа продовжив термін утримання під вартою Савченко до 30 жовтня. 28 серпня стало відомо, що захист Савченко оскаржив цю постанову Радянського райсуду.