У МВС наочно викрили нові фейки кремлівських ЗМІ
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко провів брифінг на тему "Викриття фейків російської пропаганди".
"Приводом для брифінгу послужив початок чергової брехливої пропагандистської компанії російських ЗМІ на загальну тему "Знайдені масові поховання жертв українських карателів", призначений в першу чергу для вух представників ОБСЄ", - повідомив Геращенко на своїй сторінці в Facebook.
"В ході брифінгу показав ексклюзивне фото трирічного хлопчика, розп'ятого на центральній площі Слов'янська, після приходу української армії. Також викрив і інші фейки російської пропаганди спрямовані на одурманення свідомості російських, українських та іноземних громадян", - написала Геращенко.
Як повідомляв УНІАН, російський опозиціонер Олексій Навальний пропонує судитиавторів чергового "файка" про події в Слов'янську після звільнення міста армією України.