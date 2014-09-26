У МВС наочно викрили нові фейки кремлівських ЗМІ

"Приводом для брифінгу послужив початок чергової брехливої пропагандистської компанії російських ЗМІ на загальну тему "Знайдені масові поховання жертв українських карателів", призначений в першу чергу для вух представників ОБСЄ", - повідомив Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"В ході брифінгу показав ексклюзивне фото трирічного хлопчика, розп'ятого на центральній площі Слов'янська, після приходу української армії. Також викрив і інші фейки російської пропаганди спрямовані на одурманення свідомості російських, українських та іноземних громадян", - написала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, російський опозиціонер Олексій Навальний пропонує судитиавторів чергового "файка" про події в Слов'янську після звільнення міста армією України.