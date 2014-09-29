Руфер, що розфарбував зірку на московській висотці, представив докази своєї роботи

"З усіх доказів у мене залишилися тільки кросівки, на них - фарба [якою фарбував зірку]", - сказав руфер і показав усім присутнім ці докази.

Він зробив це, щоб полегшити завдання російським слідчим у розслідуванні цього "злочину століття" і щоб вони відпустили невинних молодих людей, на яких російське правосуддя вішає "подвиги Мустанга".

Хлопець зізнається: він думав, що його заарештують вже в аеропорту, тому що в цей день в Україну летіло не так багато літаків. Але на користь українця позначилися тугодумство і лінь російських слідчих.

"Російське правосуддя працює інакше. Вони взяли чотирьох людей, які опинилися там випадково. І все! Справу можна закривати: почалися експертизи, почала з'являтися фарба, рукавички, якісь незрозумілі докази", - говорить він.

Те, що російські спецслужби робили винними тих, хто не має відношення до фарбування зірки, і спонукало Мустанга публічно зізнатися в скоєному. Але російські "шерлоки холмси" проігнорували це визнання.

"Замість цього вони затримали ще двох осіб, зараз вони сидять у СІЗО, а ті четверо - під домашнім арештом. Але всі чудово знають, що все це я робив один і я - українець. А під слідством знаходяться шість чоловік і вони всі росіяни. Так працює російська поліція", - говорить руфер.

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Також Мустанг розповів подробиці свого "подвигу".

"Складнощів не було, був тільки сильний вітер. Фарбував зірку з обох боків, щоб з Кремля теж було видно. У мене з собою був рюкзак, я використав п'ять балонів фарби "Montana Black", був один прапор - і все", - розповів Мустанг.

Український руфер сказав, що може один кросівок відправити в Слідчий комітет РФ, якщо там з ним зв'яжуться.

Другий же кросівок він виставив на благодійний аукціон, гроші від його продажу підуть на потреби бійців АТО.

Нагадаємо, Геращенко пообіцяв, що українського руфера Мустанга Росії не віддадуть.