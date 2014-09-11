Росія оголосила українського руфера "Мустанга" в міжнародний розшук

Про це повідомляє російське видання РБК з посиланням на адвоката одного з фігурантів справи Ольгу Лукманову.

За її словами, руферові заочно пред'явлено обвинувачення.

Як відзначає Лукманова, особистість Григоря Мустанга була встановлена ​​слідством, і він вже фігурує в матеріалах справи.

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Головний свідок звинувачення Кирило Ішутін зараз знаходиться під вартою за зберігання наркотиків, які були знайдені у нього в помешканні під час обшуку. За словами адвоката Лукманової, Ішутін зараз переведений в статус підозрюваного, і йому можуть пред'явити звинувачення в хуліганстві та вандалізмі.

Ішутін стверджує, що Мустанг прилетів у Москву 10 серпня прямим рейсом з Києва. За словами свідка, перефарбовувати зірку на висотці українцеві допомагали руфери Володимир Подрєзов та якась дівчина під ніком Ангела.

Крім цього, адвокат Лукманова розповіла, що 11 судових експертиз не підтвердили причетність чотирьох парашутистів до інциденту з фарбуванням зірки.

"Я ознайомилася сьогодні з результатами експертиз, вони підтвердили версію про непричетність парашутистів до злочину", - заявила адвокат.

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Як відомо, вранці 20 серпня на шпилі сталінської висотки в Москві з'явився український жовто-синій прапор, а верхівка золотистої зірки на шпилі будівлі була розфарбована синьою фарбою.

Поліція Москви затримала чотирьох підозрюваних: двох хлопців і двох дівчат.

22 серпня Мустанг опублікував своє фото на розфарбованій зірці і зізнався, що це його рук справа.