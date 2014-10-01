Росія скупчує війська у Криму і готує вторгнення в Україну - Джемілєв

Про це народний депутат, колишній лідер Меджлісу кримсько-татарського народу, заявив під час дебатів щодо України на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи.

"На території Криму спостерігається величезне скупчення військових сил Росії і відкрито ведуться розмови про швидкий початок військових дій проти України з території Криму", - сказав він.

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За його словами, Існує загроза, що з початком військових дій в першу чергу почнуть знищувати п'яту колону в самому Криму, тобто кримських татар, які не визнають законність приєднання Криму до Росії.

"Це не що інше, як загроза повторної депортації та геноциду кримськотатарського народу", - додав лідер кримськотатарського народу.

Джемілєв сподівається, що світова громадськість вживе заходів для припинення таких дій.

"Ми висловлюємо надію, що світова громадськість і Рада Європи вживуть необхідних заходів, щоб зупинити ці злочини і звільнити територію Криму від незаконної окупації", - наголосив він.