Лавров нічого не чув про утиски кримських татар і погрози депортації

Про це він сказав у п'ятницю журналістам, передає РИА Новости.

"Що стосується становища кримських татар, то вони громадяни Російської Федерації і підлягають ставленню, як до будь-якого іншого громадянина РФ. Я не чув про якісь серйозні проблеми. Жодних депортацій ніхто не планує, і в голові ні в кого немає", - сказав міністр.

Нагадаємо, в МЗС України назвали cтановище татар в окупованому Криму "другою депортацією".

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Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на першій Міжнародній конференції з питань корінних народів у Нью-Йорку закликав ООН створити спеціальну місію по Криму, визначивши правові та інші механізми її постійної присутності на півострові.

Раніше псевдопрокурор Криму Наталя Поклонська заявила, що буде депортувати тих, хто не визнає анексію Криму Росією.