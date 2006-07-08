Регіони висувають ”Нашій Україні” ультиматум?

Один з лідерів фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ заявляє, що якщо “Наша Україна” хоче брати участь у пропорційному розподілі владних посад, то фракція цього блоку має приєднатися до парламентської коаліції Партії регіонів, СПУ і КПУ до вівторка, 11 липня.

Про це Є.КУШНАРЬОВ заявив в інтерв’ю інтернет-виданню "Українська правда".

"Коаліція вже створена, її засновниками є три політичні сили. "Наша Україна" до неї може тільки приєднатися. Якщо до вівторка вони приєднаються, то зможуть взяти участь у пропорційному розподілі посад", - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Він також заявив, що заміна кандидатури прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА на Юрія ЄХАНУРОВА є неможливою.

Є.КУШНАРЬОВ відзначив, що Партія регіонів веде переговори з представниками "Нашої України" про приєднання до коаліції. "У нас з КІНАХОМ і ЄХАНУРОВИМ постійний діалог. Ми розраховуємо, що до коаліції приєднаються деякі суб’єкти із числа засновників блоку "Наша Україна", - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

При цьому він зазначив, що сам він не піде працювати в уряд, а залишиться в парламенті.