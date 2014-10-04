Керрі: Росія повинна сприяти припиненню вогню
00:23, 04 жовтня 2014Політика
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Бої між українською армією і проросійськими сепаратистами на сході України ставлять під загрозу укладене близько місяця тому крихке перемир'я.
REUTERS
Про це заявила офіційний представник Держдепу Джен Псакі на щоденному брифінгу, повідомляє Голос Америки.
«Росія повинна скористатися свої впливом на сепаратистів і негайно покласти край атакам», - заявила вона.
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«Останні події, очевидно, ставлять перемир'я під загрозу», - додала вона.
За словами Псакі, Держсекретар Джон Керрі у п'ятницю провів 10-хвилинну телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, «висловивши занепокоєння з приводу ескалації насильства на сході України».
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