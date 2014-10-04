Керрі: Росія повинна сприяти припиненню вогню

Про це заявила офіційний представник Держдепу Джен Псакі на щоденному брифінгу, повідомляє Голос Америки.

«Росія повинна скористатися свої впливом на сепаратистів і негайно покласти край атакам», - заявила вона.

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«Останні події, очевидно, ставлять перемир'я під загрозу», - додала вона.

За словами Псакі, Держсекретар Джон Керрі у п'ятницю провів 10-хвилинну телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, «висловивши занепокоєння з приводу ескалації насильства на сході України».