Прем'єр Фінляндії: налагодження співпраці ЄС з Росією було помилкою

Про це в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine заявив прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стубб, передає ZN.UA. За його словами, ЄС мав ілюзію, що Кремль можна інтегрувати з Заходом.

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"Ми на Заході забули, що росіяни не схильні приймати правила. Вони хочуть їх нав'язувати самі. Ми захотіли дати їм західну модель, але це не спрацювало. Тепер Заходу треба це визнати і переглянути своє ставлення до Росії", - сказав Олександр Стубб.

Він додав, що позбутися ілюзії про співпрацю з Росією треба було ще в 2008 році під час війни в Південній Осетії, коли російська армія вторглася на територію Грузії. Фінський прем'єр додав, що не треба бути військовим експертом, щоб зрозуміти очевидність присутності російських солдатів на сході України сьогодні.

Прем'єр-міністр Фінляндії додав, що його країна підтримує жорсткі санкції проти Росії і готова жертвувати економічним співробітництвом з нею. "У нас 1300 кілометрів спільного кордону. Росія є для нас одним з основних торговельних партнерів поряд з Німеччиною і Швецією. Але наші принципи не продаються. Ми вибрали команду в 1995 році - ЄС", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз залишив в силі санкціїпроти Росії, можливість скасування навіть не обговорювалася.