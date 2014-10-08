У неділю в Україну прибудуть ще 40 спостерігачів ОБСЄ
00:14, 08 жовтня 2014Політика
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В Україну в неділю, 12 жовтня, прибудуть ще 40 спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
У неділю в Україну прибудуть ще 40 спостерігачів ОБСЄ / OSCE
Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ в Україні в Twitter.
"СММ на шляху до збільшення чисельності своїх спостерігачів до 500. Ми з нетерпінням чекаємо на прибуття 40 спостерігачів у неділю", - зазначається в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко хоче, щоб кількість спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні збільшилася до 1500 осіб.
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