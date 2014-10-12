300 лікарів можуть отримати статус учасників АТО

Про це уповноважений президента з питань врегулювання ситуації на сході України Ірина Геращенко заявила під час поїздки до Донецької та Запорізької областей, де за дорученням глави держави відвідала медичні заклади, в яких перебувають на лікуванні військові, що отримали поранення у зоні антитерористичної операції, повідомляє прес-служба президента.

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Питання про надання лікарям статусу учасників АТО вже порушувалось у Верховній Раді та в запитах до уряду і має бути вирішене якнайшвидше, наголосила Геращенко.

Уповноважений відвідала Маріупольську міську лікарню, яка сьогодні частково переобладнана під військовий госпіталь, 61-й мобільно-польовий госпіталь у Куйбишевому та Запорізький військовий госпіталь, який, згідно з рішенням Міністерства оборони, з 1 листопада 2014 року стає постійно діючим стаціонаром.

Під час зустрічей з медичним персоналом цих закладів та пораненими, котрі перебувають на лікуванні, Геращенко обговорила питання забезпечення госпіталів необхідними медикаментами, потреби ремонту та обладнання.

Раніше уповноважений сприяла переведенню 61-го госпіталя з польових умов до приміщення колишнього дитячого табору у Куйбишеві і забезпеченню його більш сучасним медичним обладнанням, зокрема, мобільними апаратами штучного дихання та вентилювання легенів. Вона пообіцяла сприяти в наданні цьому важливому медзакладу ще одного приміщення у місцевій лікарні.

Геращенко спрямувала до місцевих органів влади та Міністерства оборони запити з вимогою терміново допомогти в проведенні ремонту цих медустанов, на які сьогодні лягає першочергове завдання лікування хворих і поранених учасників АТО.

Особливо важко Запорізькому військовому госпіталю, який з 1 листопада має приймати до 100 хворих і поранених, але на ремонт і переобладнання якого кошти з бюджету поки що не виділені.

Під час спілкування з Геращенко лікарі всіх госпіталів поінформували про значне скорочення кількості поранених з вересня 2014 року. На її думку, це перші важливі результати дії Мінських домовленостей. Більшість пацієнтів сьогодні – це не поранені, а хворі на пневмонію та інші сезонні захворювання.

"Дуже важливо, щоб армія була повністю готова до зими, щоб солдати були забезпечені теплим одягом та теплими наметами. Таке завдання поставив керівництву силових структур президент, і це стає питанням не лише організації побуту, а й обороноздатності нашої армії", - наголосила Геращенко .

Уповноважений передала у бібліотеки військових госпіталів, військові частини та пункти компактного проживання тимчасових переселенців, які відвідала під час поїздки, книжки, зібрані в рамках спільного проекту Держтелерадіо та НСЖУ "Бібліотечка для Донбасу". В рамках цієї акції 50 найкращих українських видавництв зібрали більш як 200 тисяч примірників літератури для подальшої передачі у військові частини та переселенцям.