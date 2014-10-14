Бойовики під виглядом ОБСЄ проводять масштабну операцію з пошуку зниклих розвідників - Тимчук
08:41, 14 жовтня 2014Політика
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У смузі Тельманове-Новоазовськ російські військові і підконтрольні їм бойовики проводять беспецедентную за масштабами операцію з пошуку своєї зниклої диверсійно-розвідувальної групи.
Бойовики пересуваються на автомобілях з позначенням «ОБСЄ» / Фото УНІАН
Про це повідомляє Дмитро Тимчук у своєму Facebook.
Допис by Dmitry Tymchuk.
"За нашими даними, в «пошуковій операції» беруть участь і громадяни РФ, які пересуваються на автомобілях з позначенням «ОБСЄ». По каналам органів військового управління українських військ інформація про знищення даної ДРГ не надходила", - повідомляє Тимчук.
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За його словами, обставини зникнення ДРГ та причини її «цінності» для російського командування на даний момент невідомі.
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