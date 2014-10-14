Бойовики під виглядом ОБСЄ проводять масштабну операцію з пошуку зниклих розвідників - Тимчук

Про це повідомляє Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

"За нашими даними, в «пошуковій операції» беруть участь і громадяни РФ, які пересуваються на автомобілях з позначенням «ОБСЄ». По каналам органів військового управління українських військ інформація про знищення даної ДРГ не надходила", - повідомляє Тимчук.

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За його словами, обставини зникнення ДРГ та причини її «цінності» для російського командування на даний момент невідомі.