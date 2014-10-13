Російських військових на кордоні з Україною стало на 2 тисячі менше - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

«Оперативні дані групи «Інформаційний опір» на 15.00. кількість російських військ на прикордонних територіях РФ поблизу держкордону з Україною скоротилася на 2 тис. осіб порівняно з 1 жовтня», - повідомив він.

За словами Тимчука, з Ростовської області РФ в місця постійної дислокації (Мурманська область) відбули підрозділи 200-ї окремої мотострілкової бригади.

Читайте такожБойовики постійно атакують Донецький аеропорт, Дебальцеве та Ясинуватський районРазом з тим, як зазначив військовий експерт, замість підрозділів інших з’єднань ЗС РФ, які відбувають з прикордонних територій, прибувають нові підрозділи, тобто відбувається ротація військ.

Зокрема, відбувається ротація: 98-ї повітряно-десантної дивізії (постійне місце дислокації - Іваново), 137-го парашутно-десантного полку (Рязань, 106-ї ПДД), інших підрозділів зі складу частин 106-ї повітряно-десантної дивізії (штаб - Тула), 45-го окремого полку спеціального призначення ПДВ (Кубинка).