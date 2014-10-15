В РНБО спростовують інформацію про оточення в районі Бахмутки: "Там триває бій"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві сказав речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"Наразі там триває бій. Оточенням це назвати не можна, оскільки туди можна доправити підкріплення, боєприпаси, а також допомогти вогневим прикриттям", - сказав Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня близько 12.00 терористи напали на блокпост Нацгвардії біля Бахмутки на Луганщині, 1 боєць загинув і 5 були поранені.

Сьогодні голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль повідомив, що бій під Бахмуткою тривав усю ніч, є вбиті, поранені й узяті в полон бойовиками українські військові. За даними Москаля, вночі бойовики знову обстріляли, а потім оточили місцевість поблизу 31-го і 32-го блокпостів Нацгвардії в районі Бахмутки, після чого почався бій.

На ранок середи, 15 жовтня, достовірної інформації про ситуацію немає, але відомо, що в оточенні опинилися 112 бійців Збройних сил і Нацгвардії, повідомляв Москаль.

За даними Москаля, ряд поранених і контужених військових потрапили в полон, серед них – один командир батальйону.

На його думку, ситуацію, що склалася там, можна охарактеризувати як критичну.

За даними Москаля, спроби представників ОБСЄ по телефону домовитися з керівництвом терористичної організації «Луганська народна республіка» про припинення вогню були безрезультатними, бойовики так званого «Війська донського» не підпорядковуються «ЛНР», а діють на свій розсуд.