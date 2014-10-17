Лукашенко: я був готовий використати в Україні Збройні Сили Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко був готовий використати в Україні Збройні Сили країни для "розведення конфліктуючих сторін". Про це він заявив на прес-конференції 17 жовтня для представників російських регіональних засобів масової інформації - учасників традиційного прес-туру в Білорусь, передає БЕЛТА.

Говорячи про план Білорусі з вирішення українського конфлікту, який у свій час не був прийнятий ні Заходом, ні Росією, Лукашенко зазначив: "Я готовий був дуже далеко піти, аж до використання Збройних Сил для того, щоб розвести конфліктуючі сторони", - сказав він, додавши при цьому, що така міра могла бути застосована в самому початку конфлікту.

Читайте такожЛукашенко: В Україні немає фашистів, а у війні винні Путін і ЯнуковичЗараз, за його словами, на Південному Сході України "така метушня, що взагалі нема з ким розмовляти". Президент РБ підкреслив, що на даному етапі посилати в цю точку свої війська, навіть в мирних цілях, було б занадто ризиковано, тому що в конфлікті задіяні сили, які взагалі нікому не підкоряються і управляти якими неможливо.

Читайте такожУкраїнці найкраще ставляться до Лукашенка і Обамі, найгірше - до Путіна (опитування) Як зазначив Лукашенко, мирний план Білорусі з врегулювання кризи в Україні був запропонований до розгляду сторін, однак виявився не потрібен, адже деякі гравці на геополітичному просторі хотіли війни. Звертаючись до журналістів, Олександр Лукашенко сказав: "якби я міг викласти деталі цього плану, ви б зрозуміли, але за цей план я закладав свою голову".