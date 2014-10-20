У неділю замінували НСК «Олімпійський»

Лідерів партії та близько 800 прихильників політсили, що зібралися на захід, попросили терміново вийти на вулицю. За інформацією міліціонерів, стадіон було заміновано.

Силовики подробиць не розголошують. Однак, як повідомляє прес-служба партії «ЗАСТУП» із посиланням на власні джерела в міліції, приблизно о 9 ранку 19 жовтня правоохоронці отримали анонімний дзвінок. За тривогою було піднято кілька нарядів міліції, фахівців рятувальних служб і карети швидкої допомоги.

Очевидці повідомляють, що після евакуації сотні прихильників партії «ЗАСТУП» не розійшлися. Лідери політсили прийняли вольове рішення: проводити форум просто неба.

«Наше всеукраїнське турне показало, що популярність «ЗАСТУПу» зростає з кожним днем, що в кожному регіоні ми маємо сотні тисяч прихильників, котрі довіряють новій політсилі, що наша політична вага зростає. Звичайно, це не могло залишитися поза увагою наших конкурентів. Сьогодні була невдала спроба зірвати спілкування з людьми. Але ця провокація нас не зупинить», — зазначила лідер партії «ЗАСТУП» Віра Ульянченко.

Вона підкреслила, що деякі політичні сили побачили в «ЗАСТУПі» серйозного конкурента. Тож, намагаються будь-якими способами зупинити його шлях до Верховної Ради.

«На відміну від інших партій, «ЗАСТУП» не піариться на війні чи болючих проблемах українців. Ми пропонуємо конкретний план реформ, який відродить село, зробить селян заможними, а працю аграріїв — добре оплачуваною. Адже настав час захистити себе, оселю та рідну землю», — сказала Віра Ульянченко.

Не знайшовши вибухівки, опівдні міліціонери покинули НСК «Олімпійський». Тепер шукають телефонних терористів.

Нагадаємо, що партія «ЗАСТУП» є єдиною політсилою на виборах до Верховної Ради, яка захищає селян і сільгоспвиробників. «ЗАСТУП» має номер 7 у виборчих бюлетенях.