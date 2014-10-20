Російські офіцери допомагають узгодити лінію розмежування на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"На прохання українських керівників ми направили туди групу офіцерів генштабу міноборони РФ, які допомагали і готові допомагати протиборчим сторонам узгодити таку лінію розмежування, яка буде поважатися, узгодити принципи відведення озброєнь - для різного калібру різні відстані передбачені", - сказав російський міністр.

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Як повідомлялося, 17 жовтня президент Росії Володимир Путін визнав, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі порушують перемир'я, а також не погоджуються виконувати Мінську угоду в частині відведення військ. За його словами, лінія розмежування повинна бути доведена до кінця, і саме це дасть можливість остаточно припинити обстріли і загибель мирних жителів.