Путін визнав, що підтримувані РФ бойовики порушують перемир'я на Донбасі

Про це він сказав журналістам у Мілані, повідомляє прес-служба Кремля.

«Я згоден з колегами в тому, що орієнтиром при врегулюванні на Україні, в Україні, як зараз модно говорити, повинні бути, звичайно, мінські домовленості. Хочу зазначити, що ці домовленості, на жаль, не повністю виконуються як однією, так й іншою стороною. Тобто ні представниками ополчення Новоросії, ні представниками України повною мірою поки ці мінські домовленості не виконуються з цілої низки причин. Це і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Але виходжу з того, що всі сторони будуть прагнути до того, щоб ці домовленості були повністю виконані», - сказав Путін.

За його словами, лінія розмежування повинна бути доведена до кінця, і саме це дасть можливість остаточно припинити обстріли і загибель мирних жителів.

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«Коли я сказав, що є об'єктивні, є суб'єктивні речі. Наприклад, в деяких населених пунктах, які повинні бути залишені ополченцями, з'ясувалося, що самі ополченці з цих населених пунктів. Вони кажуть, що не можуть звідти піти, оскільки там живуть їхні родичі - дружини, діти. Це такі речі, ніби як суб'єктивні, але в той же час серйозного характеру. Тому не враховувати це неможливо», - сказав Путін.

За його словами, в інших пунктах до цих пір перебувають представники Збройних сил України, які згідно з мінськими домовленостями мали б піти.

При цьому Путін вкотре спробував спростувати участь РФ в конфлікті.

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Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня МЗС України повідомив, що за час перемир'я на сході України бойовики понад 1,4 тис. разів його порушували, загинули 68 українських військових і 51 цивільна особа.

Режим припинення вогню був оголошений Україною з вечора 5 вересня після того, як в Мінську підписали відповідний меморандум.

РФ в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ постачала важке озброєння терористам в Луганській і Донецькій областях, а в серпні - практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська.

За даними ООН, з середини квітня по 6 жовтня на сході України загинули щонайменше 3 660 тис. осіб, близько 9 тисяч були поранені. За офіційними даними, майже 400 тисяч осіб були змушені покинути свої домівки.