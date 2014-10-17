Путін заявив, що Росія готова бути посередником у відводі військ і озброєнь на Донбасі

Про це заявив президент РФ Володимир Путін за підсумками дня, проведеного на саміті в Мілані, передає ТСН.

”Є питання з контролем за лінією розмежування. Тут ми просунулися, на мій погляд, дуже непогано, тому що домовилися про те, що будемо використовувати безпілотні літальні апарати, сучасну техніку, яка дозволяє визначити місця нанесення ударів, якщо таке відбувається”, - сказав російський лідер.

За словами Путіна, в цій роботі висловили бажання взяти участь Італія, Франція, Німеччина і Росія.

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”Фахівці повинні будуть зібратися найближчим часом у Відні на майданчику ОБСЄ та повирішувати технічні питання”, - додав він.

Також російський президент висловив жаль з приводу того, що не всі домовленості, досягнуті в Мінську, виконуються.

”Ці домовленості, на жаль, не повністю виконуються як однією, так і іншою стороною”, - сказав він. ”Виходжу з того, що всі сторони будуть прагнути до того, щоб ці домовленості були виконані”, - сказав президент РФ . Також Путін заявив про готовність Москви сприяти процесу відводу військ і озброєнь української армії та бойовиків в Донбасі.

”Ми будемо намагатися посприяти, бути посередником, повирішувати, знайти прийнятні розв`язки”, - пообіцяв лідер Росії.