Лавров: Захід запровадив санкції проти Росії, аби «зірвати свою злість»
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Захід запровадив «незаконні» санкції проти Росії, аби «зірвати свою злість»
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференцій в Москві з главою МЗС Венесуели Рафаелем Раміресом.
«Що стосується санкцій, я не дуже бачу логічний зв'язок. Ми допомагаємо процесу виконання Мінських домовленостей не для того, щоб з нас зняли санкції. Це проблема тих, хто їх вводив. Ми робимо те, що ми робимо, для того, щоб максимально швидко допомогти нормалізувати ситуацію в Україні», - заявив Лавров.
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«Це в наших національних інтересах, щоб там встановився мир, щоб там почався обіцяний ще на початку року політичний процес за участю всіх регіонів і всіх політичних сил, процес, який має сприяти відновленню національної злагоди через національне примирення... Санкції – це справа наших західних колег, справа тих країн, які вирішили вдатися до цього незаконного інструменту, аби зірвати свою злість на нас. Це їхні проблеми, ми не обирали цей шлях», - сказав Лавров.
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Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму керівництво Росії продовжило дестабілізацію обстановки в східних регіонах України. З цією метою в Донецьку і Луганську області направляються російські бойовики, кадрові російські військові, а також російське сучасне озброєння і військова техніка. Бойовики щодня порушують режим перемир'я.