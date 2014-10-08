Лавров: Захід запровадив санкції проти Росії, аби «зірвати свою злість»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференцій в Москві з главою МЗС Венесуели Рафаелем Раміресом.

«Що стосується санкцій, я не дуже бачу логічний зв'язок. Ми допомагаємо процесу виконання Мінських домовленостей не для того, щоб з нас зняли санкції. Це проблема тих, хто їх вводив. Ми робимо те, що ми робимо, для того, щоб максимально швидко допомогти нормалізувати ситуацію в Україні», - заявив Лавров.

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«Це в наших національних інтересах, щоб там встановився мир, щоб там почався обіцяний ще на початку року політичний процес за участю всіх регіонів і всіх політичних сил, процес, який має сприяти відновленню національної злагоди через національне примирення... Санкції – це справа наших західних колег, справа тих країн, які вирішили вдатися до цього незаконного інструменту, аби зірвати свою злість на нас. Це їхні проблеми, ми не обирали цей шлях», - сказав Лавров.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму керівництво Росії продовжило дестабілізацію обстановки в східних регіонах України. З цією метою в Донецьку і Луганську області направляються російські бойовики, кадрові російські військові, а також російське сучасне озброєння і військова техніка. Бойовики щодня порушують режим перемир'я.