Бойовики пошкодили газопровід у селах Трьохізбенка та Сміле Луганської області

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Через обстріли бойовиків внаслідок пошкодження газопроводу у селах Трьохізбенка та Сміле Луганської області відключено від газопостачання 3,5 тис. абонентів», - зазначив він.

Читайте такожБойовикам не вдасться зірвати транзит газу до Європи – Міненерго