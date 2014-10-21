Бойовики пошкодили газопровід у селах Трьохізбенка та Сміле Луганської області
14:54, 21 жовтня 2014Політика
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Бойовики обстрілами пошкодили газопровід у селах Трьохізбенка та Сміле Луганської області.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Через обстріли бойовиків внаслідок пошкодження газопроводу у селах Трьохізбенка та Сміле Луганської області відключено від газопостачання 3,5 тис. абонентів», - зазначив він.
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