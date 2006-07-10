Азаров каші без крупи варити не хоче

Антикризова коаліція Партії регіонів, СПУ та КПУ готова віддати посаду віце-спікера опозиції, сказав журналістам один з лідерів Партії регіонів, народний депутат Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, М.АЗАРОВ наголосив, що нова коаліція не діятиме, як її попередник – коаліція “Нашої України”, БЮТ та СПУ, яка заявляла, що “ось ми вам віддамо один комітет ВР з питань материнства і дитинства, і будьте задоволені. Ми через ці приниження пройшли, але ми не хочемо наших колег по парламенту так само принижувати, навпаки, ми сьогодні запропонували пропорційний розподіл комітетів».

М.АЗАРОВ нагадав, що завтра парламентарії розпочнуть день з оголошення про припинення діяльності попередньої коаліції і про створення нової, після чого Верховна Рада перейде до формування керівництва – обрання першого заступника і заступника голови ВР.

За словами М.АЗАРОВА. цього дня також планується затвердити перелік і предмети відання комітетів парламенту.

Водночас, сказав він, нова коаліція не хоче голосувати по керівних посадах у цих комітетах, поки не буде подання Президента щодо призначення прем’єр-міністра. М.АЗАРОВ пояснив це тим, що не можна створювати комітети без формування уряду. «Не можна зварити кашу без крупи», - сказав він, зауваживши, що між комітетами і профільними міністерствами має бути узгоджена робота, тому призначення на посади у відповідний комітет і міністерство мають бути узгоджені.

Крім того, на запитання, що робитиме нова коаліція, якщо робота парламенту буде заблокована, М.АЗАРОВ відповів: «Будемо шукати вихід».

На його думку, блокування роботи парламенту буде спрямоване проти роботи із покращення соціально-економічної ситуації у країні. Водночас він виправдав блокування парламенту своєю політичною силою, сказавши, що тоді Партія регіонів боролась за права опозиції, а зараз опозиції пропонується надати усі важелі контролю.