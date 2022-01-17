Політик наголосив, що "інформація поки неофіційна".

Олексій Арестович звільнився з посад позаштатного радника керівника Офісу президента та - спікера делегації України в ТКГ щодо Донбасу.

Про це він повідомив у коментарі "4 каналу".

За його словами, звільнився за власним бажанням, а на наступній зустрічі ТКГ щодо Донбасу його вже не буде.

Арестович наголосив, що "інформація поки неофіційна", і пішов він через "особисті причини".

Читайте такожПорошенку обирають запобіжний захід у Печерському суді (онлайн-трансляція)Довідка УНІАН. Олексій Арестович обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони з 1 грудня 2020 року. При цьому 28 жовтня 2020 року став спікером делегації України в ТКГ щодо Донбасу.

Як раніше повідомляв УНІАН, Олексій Арестович неодноразово потрапляв у скандали через свої провокаційні заяви. Так, в один з останніх разів він зробив жорстку заяву на адресу Росії, розповівши, що їй загрожує в разі нового вторгнення в Україну.

Він заявив, що військове угруповання РФ "недостатньо досконале", щоб завдати поразки Україні. Як стверджував Арестович, Росія в разі нападу сама програє.

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