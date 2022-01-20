За даними джерел журналістів, документів про звільнення Арестович поки не підписував.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович, який днями нібито звільнився з цієї посади, насправді не писав заяву про відставку.

Про це пише УП із посиланням на джерела на Банковій.

"В Офісі про його "звільнення" дізнались так само, як усі - зі ЗМІ", - пише видання.

Як розповіли джерела, через те, що Арестович не підписував документів про звільнення, формально він залишається радником Андрія Єрмака. Крім того, співпрацю з ним може бути продовжено.

"Єрмак і Арестович домовились про зустріч, тому в цій історії ще рано ставити останню крапку", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про відставку Арестовича

Як раніше повідомляв УНІАН, Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника керівника офісу президента та спікера делегації України в ТКГ по Донбасу. За його словами, зробив він це за власним бажанням, а на наступній зустрічі ТКГ щодо Донбасу його вже не буде.

Згодом Арестович пояснив причину звільнення й натякнув на "шоу" навколо Порошенка.

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