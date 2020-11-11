Два члена Кабінету міністрів виступали проти скасування адаптивного карантину і введення “карантину вихідного дня”.

Два члена Кабінету міністрів виступали проти скасування адаптивного карантину і введення “карантину вихідного дня”.

Про це повідомляє Телеграм-канал “Швидкі новини”.

“Аваков і Ткаченко виступали проти посилення карантину, а саме — локдауна вихідного дня. Перед початком офіційного засідання Кабміну серед членів уряду була палка дискусія щодо основного рішення. І саме Аваков з Ткаченко виступали проти”, — йдеться в повідомленні.

Разом з тим, позиція двох міністрів не вплинула на прийняття рішення: “Але як бачимо, їхні аргументи не подіяли на інших учасників засідання, які підтримали посилення карантинних заходів”, — підкреслюється в публікації.

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Автор: УНІАН