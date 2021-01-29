Партнер Вадима Нестеренка в "Рістон Холдинг" Олександр Вілкул отримав 6 мільйонів доларів готівкою в рамках операції з продажу частки політика в їхньому спільному бізнесі. У цілому угода оцінювалася у 20 мільйонів, але зірвалася через шахрайські дії Вілкула і його підлеглого Максима Романенка. Про це агробізнесмен Нестеренко заявив в інтерв'ю виданню «Корреспондент».

За його словами, в липні 2020 року повинен був бути реалізований перший етап багатомільйонної угоди, коли з обумовленої суми у 20 мільйонів доларів Вілкулом особисто і його довіреними особами було отримано 6 мільйонів.

"Це легальні гроші з моїх банківських рахунків, вони є в моїй декларації про доходи. Перший транш в еквіваленті 2,25 мільйона доларів був переданий уповноваженому представнику Вілкула», - розповів власник "Рістон Холдинг".

Готівку для передачі, за його словами, привіз офіційний інкасатор банку. Другий транш у розмірі 3,75 мільйона доларів був переданий Вілкулу особисто в присутності численних свідків.

"Там працювали відеокамери - тобто вся процедура передачі грошей чітко зафіксована. Це сталося після того, як нотаріально були підписані документи з переоформлення власників агрогосподарств», - заявив в інтерв'ю бізнесмен.

Однак, через деякий час, за словами Нестеренка, сторона Вікула подала позови й зараз намагається скасувати зміну власників у вже проданих ними агрогосподарствах, за які вже отримані гроші.

«Мотивація демонстративно смішна і безмежна - мовляв, люди Романенка, коли оформляли передачу своїх майнових прав, підсунули нотаріусу фіктивні нотаріальні документи про згоду на угоду їхніх дружин. А тепер через суд відкликають цю згоду", - повідомив Нестеренко.

На думку бізнесмена, таким чином Вілкул і його оточення вказали на шахрайський умисел у своїх діях.

"Якщо перекласти таку мотивацію з юридичної на зрозумілу мову, то заявники публічно зізнаються, що вони скористалися завідомо недійсним і фіктивним документом, щоб ввести нотаріуса в оману і вчинити шахрайські дії. Тобто люди відкрито зізнаються і беруть на себе кримінальну статтю», - резюмував власник "Рістон Холдинг".

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Автор: УНІАН