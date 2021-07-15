Він зазначив, що в найближчий час буде оскаржено рішення Верховного суду, який визнав незаконним указ президента України про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Олександр Тупицький не потрапить до Конституційного суду України в найближчий рік.

Про це сказав представник президента в Конституційному суді України, народний депутат України Федір Веніславський, відповідаючи на запитання УНІАН з приводу можливості повернення Тупицького до КСУ у зв’язку з рішенням Верховного суду України.

"Тупицький не може йти в Конституційний Суд, бо рішення суду не набрало чинності. Він не має правових підстав жодних для того, щоб він зараз якимось чином намагався потрапити до Конституційного суду України", - сказав Веніславський.

Він наголосив, що рішення Верховного суду України ще не вступило в законну силу. Веніславський зазначив, що буде подано апеляцію до Великої палати Верховного суду щодо рішення, яке було ухвалено вчора, 14 липня.

Читайте такожТупицького чекають суди за його злочини – речник Зеленського (відео)"Я переконаний, що є правові підстави для того, щоб Велика палата Верховного суду визнала це рішення, яке було ухвалено вчора, незаконним і скасувала його". Веніславський наголосив, що "буде апеляційне оскарження в апеляційній інстанції, якою є Велика палата ВСУ".

14 липня Касаційний суд у складі Верховного суду визнав незаконним і скасував указ президента про скасування призначення Тупицького суддею Конституційного суду України.

Справа проти Тупицького: що відомо

28 грудня 2020 року Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показаннях свідка йому надіслали поштою.

За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".

Президент України Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Президент назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

Обидва судді оскаржили указ президента у Верховному суді.

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Автор: Надя Пришляк