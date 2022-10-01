Указ набирає чинності з дня опублікування.

Президент Володимир Зеленський скасував осінній призов громадян України на строкову військову службу та відклав демобілізацію.

Про це йдеться в указі глави держави №678/2022 від 30 вересня.

Президент вніс зміни до указу №687/2021 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році".

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Зокрема, глава держави вирішив виключити положення, які передбачали проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу та призвати на строкову військову службу громадян України чоловічої статі.

Військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти магістра та вислужили встановлені строки строкової військової служби, можуть бути звільнені в запас зі Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Війна в Україні: мобілізація і строкова служба в ЗСУ

Нагадаємо, у квітні Зеленський скасував весняний призов на строкову службу в армію і відклав весняну демобілізацію.

Тоді Генштаб зазначив, що під час проведення загальної мобілізації комплектування вакантних посад у ЗСУ та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок військовозобов'язаних та резервістів.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк наприкінці вересня 2022 року зазначив, що в Україні не планують оголошувати додаткову мобілізацію на тлі фейкових "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні та терміни мобілізації продовжили майже до зими - до 21 листопада 2022 року.

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